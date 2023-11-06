Bahçelievler’de vincin çalışma yaptığı esnada kaldırım çöktü

İstanbul Bahçelievler’de inşaat halindeki bir binada çalışma yapan vincin ayaklarını sabitlediği kaldırımda çökme meydana geldi. Olay sonrası çökmenin yaşandığı alanda çalışma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:01
Bahçelievler’de vincin çalışma yaptığı esnada kaldırım çöktü
Abone Ol google-news

Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaat halindeki 10 katlı bir binada çalışma yapmak isteyen vinç ayaklarını yola ve kaldırıma sabitlemek istedi. Sabitlenen ayaklardan kaldırımda olan kısmı ağırlığı daha fazla kaldıramadı. Daha sonra 5 katlı binanın sığınak olarak kullanılan kısmında çökme meydana geldi.

VİNÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Çalışma yapmak isteyen vincin bir kısmı çöken kaldırıma düştü. Bina sakinleri ise panik yaparak deprem olduğunu zannetti. Olay sonrası bina sakinleriyle görüşen inşaat sahipleri çökme olan yerde çalışma başlattı.

Binanın giriş katında oturan Kerem Karcıİlk katta oturuyorum. İnşaatta çalışma vardı. Vinç kaldırıma çıkınca kaldırım yere çöktü. Bina yıkılacak zannettik. Çok korktuk. Alt taraf sığınak olarak kullanılıyordu. İçeride bazı eşyalar vardı onlarda çöp oldu. Bide ev biraz hasar gördü. Deprem oldu zannettik, kendimizi dışarı attık. İnşaattan direk geldiler zaten yapacaklarını söylediler” dedi.


İlgili Haberler

Sıra geldi üstlerine çökmeye

Sıra geldi üstlerine çökmeye
Güngören’de 'kontrollü yıkım' esnasında çökme: Zarar gören binalar mühürlendi

Güngören’de 'kontrollü yıkım' esnasında çökme: Zarar gören binalar mühürlendi
Restore edilen tarihi yapıda çökme meydana geldi: 2 işçi yaralandı!

Restore edilen tarihi yapıda çökme meydana geldi: 2 işçi yaralandı!

En Çok Okunan Haberler