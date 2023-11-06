Ağırlığa dayanamayan çatı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti
Nevşehir’de bir inşaatın çatısının ağırlığa dayanamayarak çökmesi sonucu 63 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Leyla Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi.
İşçi Yaşar T. (63); sabah saatlerinde inşaatın çatısına döşenecek olan membran kaplamaları takmak için çatıya çıktı. Ağırlığa dayanamayan çatı bir anda çöktü. Yaşar T., önce merdiven boşluğuna oradan da zemine düştü.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yaşar T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan için kabus dolu günler...'
- Muharrem İnce'den 'Özgür Özel' mesajı
- Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' mesajı
- Dolar ve Euro düştü mü?
- 'Kifayetsiz muhterislerin işleri zorlaştı'
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Dilan Polat'ın arkadaşından tartışma yaratacak paylaşım
- Erdoğan 'açılış'ı yaptı, Özel'i hedef aldı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- C vitamini deposunun sezonu başladı: Kilosu 200 lira