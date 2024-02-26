Destekçisinden 'Navalni' iddiası: 'Serbest kalacaktı'

Yayınlanma: 26.02.2024 - 17:48

Güncelleme: 26.02.2024 - 17:48

Rusya Federal Cezaevi Servisi tarafından hayatını kaybettiği duyurulan Rus muhalif lider Alexei Navalni’nin destekçilerinden Maria Pevçih, Navaln'nin ölümünden kısa bir süre önce bir mahkûm takasıyla serbest kalmak üzere olduğunu iddia etti.

Youtube üzerinden açıklamada bulunan Navalny'nin destekçisi Pevçih, Navalni ve ABD vatandaşı iki kişinin, Almanya'da müebbet hapis cezasına mahkûm olan Rus FSB tetikçisi Vadim Krasikov ile takas edilmeleri için yapılan görüşmelerin son safhasında Navaln'nin ölüm haberinin geldiğini söyledi.

Navalny'nin kaldığı Rusya'nın Yamal-Nenets bölgesindeki arktik cezaevi 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Navalny'nin yürüyüş yaptıktan sonra kendini iyi hissetmediğini ve fenalaşarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Rusya, Navalny'nin naaşını bir hafta boyunca ailesine teslim etmemişti.

47 yaşındaki Navalny, Rusya'nın bölünmüş muhalefeti arasında önde gelen bir figür hâline gelmişti.