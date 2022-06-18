Deutsche Bank çalışanların mesajlarını izleyecek
Deutsche Bank çalışanlarının kurumsal telefonlardaki mesajlaşmalarını ve WhatsApp yazışmalarını izleyebilmek için ABD'li bir şirket tarafından geliştirilen Movius adlı bir uygulamanın telefonlara yüklenmesini istedi.
Deutsche Bank çalışanlarının kurumsal mesajlaşmalarını izlemek için girişimde bulundu. Financial Times'ın haberine göre, banka çalışanlarının kurumsal telefonlardaki mesajlaşmalarını, WhatsApp yazışmalarını izleyebilmek için ABD'li bir şirket tarafından geliştirilen Movius adlı bir uygulamanın telefonlara yüklenmesini istedi.
Halk TV'nin Financial Times'ın haberinden aktardığına göre, uygulamanın çalışanların şahsi telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.
Son dönemde farklı ülkelerdeki regülatörler bankacılık alanındaki ihlalleri tespit edebilmek adına bankacılarla müşterilerin arasındaki mesajlaşmalara odaklanmıştı. Geçen sene ABD'li JPMorgan, çalışanlarının kişisel cihazlarındaki yazışmalarını etkin bir şekilde kayıt altına alamadığı için 200 milyon dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalmıştı.
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