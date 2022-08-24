Dev Buda heykelinin kaidesi görünür hale geldi

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:05

Yangtze Nehri'nin üç kolunda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Leshan kentinin hemen dışında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görünür hale geldi.

Leshan Dağı'nda, Minjiang, Qingyi ve Dadu olmak üzere birleşen üç nehre bakan bir noktada yer alan Buda heykeli, Tang Hanedanlığı döneminde (618-907), 713 yılında başlanarak 90 yılı aşkın bir sürede inşa edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Gansu ve Tibet'in bazı kesimleri orta ve şiddetli kuraklıklardan etkileniyor.