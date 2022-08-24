Dev Buda heykelinin kaidesi görünür hale geldi
Çin'in Sichuan eyaletinde su seviyesinin düşmesiyle Dev Buda heykelinin kaidesi görünür hale geldi
Yangtze Nehri'nin üç kolunda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Leshan kentinin hemen dışında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Leshan Dev Budası'nın kaide bölümü görünür hale geldi.
Leshan Dağı'nda, Minjiang, Qingyi ve Dadu olmak üzere birleşen üç nehre bakan bir noktada yer alan Buda heykeli, Tang Hanedanlığı döneminde (618-907), 713 yılında başlanarak 90 yılı aşkın bir sürede inşa edildi.
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Gansu ve Tibet'in bazı kesimleri orta ve şiddetli kuraklıklardan etkileniyor.
İlgili Haberler
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
-
Video Haberler
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- İmamlar seçim için sahada
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- 'Cübbeli Ahmet'ten Bakan Soylu'ya
- Erdoğan’ın masasındaki 5 sayfalık mektup
- Genel Sağlık-İş Danıştay’a taşıdı
- Vural disipline sevk edilecek mi?