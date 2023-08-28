'Dev' iğneli yeni bir yaban arısı türü keşfedildi

Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:12

Güncelleme: 28.08.2023 - 14:12

Finlandiya'daki Turku Üniversitesi'nden araştırmacılar, iğnesini "güçlü bir silah" olarak tanımladıkları "korkunç" yeni bir yaban arısı türü keşfetti.

Araştırmacılar, türün, Amazon yağmur ormanlarında gerçekleştirdikleri bir çalışmada bulduklarını açıkladı.

Finlandiyalı Profesör Ilari Saaksjarvi, "Clistopyga crassicaudata adlı yeni parazitoid yaban arısının iğnesi sadece uzun değil, aynı zamanda türün boyutuna kıyasla çok geniş. Uzun süredir tropikal parazitoid yaban arıları üzerinde çalışıyorum ama daha önce böyle bir şey görmemiştim. İğnesi vahşi bir silaha benziyor" dedi.

"Tüm dişi yaban arılarının zehir enjekte etmek ya da yumurta bırakmak için kullanılan bir iğnesi" olduğunu hatırlatan Saaksjarvi, şunları kaydetti:

"Yumurta, hedefin üzerine ya da içine yerleştirilir ve aynı zamanda bir iğne gibi çalıştığından, dişi yaban arısı felç etmek için hedefe zehir enjekte edebilir."

Yeni yaban arısı türünün, yumurtalarını örümceklere ya da örümcek yumurta keselerine bırakma konusunda uzmanlaştığı ve hızlı bir zehir enjeksiyonuyla onları felç ettiği kaydedildi.