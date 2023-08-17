Eski Finlandiya Başbakanı, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Eski Finlandiya Başbakanı Stubb, 2024 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak
VARŞOVA (AA) - Eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, Finlandiya'da Ocak 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
Stubb, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada adaylığını duyurdu.
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo 14 Ağustos'ta Stubb'dan Ulusal Koalisyon Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olmasını istediklerini ifade etmişti.
Stubb, "Verdiğiniz fırsat ve duyduğunuz güven için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak büyük bir onurdur" ifadesini kullandı.
Halen İtalya'nın Floransa kentindeki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nde profesör ve direktör olarak görev yapan Stubb, 2014-2015 yıllarında Finlandiya'da başbakanlık yapmadan önce çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuştu.
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