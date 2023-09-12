Devlet başkanı, oğlunu bakan yardımcısı yaptı: Muhalefet ayağa kalktı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:01

Güncelleme: 12.09.2023 - 12:02

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, dün oğlu David Kudakwashe'yi Maliye Bakan Yardımcısı olarak atadı.

Mnangagwa, aynı zamanda yeğeni Tongai Mnangagwa'yı da Turizm Bakan Yardımcısı olarak görevlendirdi.

Ülkenin ana muhalefet partisi Değişim İçin Yurttaşlar Koalisyonu (CCC) milletvekili Fadzayi Mahere, söz konusu atamalara tepki göstererek, Mnangagwa'yı "kayırmacılık" yapmakla suçladı.

Muhalefetin eleştirilerine neden olan atamalar ülke genelinde de tepkilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, atamaları "büyük hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Ülkede 23-24 Ağustos’ta gerçekleşen seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, oyların yüzde 52,6'sını alarak yeniden seçilmişti.

Muhalefet kanadı, Mnangagwa'nin yeniden devlet başkanı seçilmesine itiraz ederek seçimlere hile karıştırıldığını ve uluslararası standartlara uygun bir seçim yapılmadığını ileri sürmüştü.