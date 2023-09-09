Ukrayna'dan Rusya, Türkiye ve Katar'a tepki: Afrika ülkelerinin sorunlarını çözemeyecek

Yayınlanma: 09.09.2023 - 14:23

Güncelleme: 09.09.2023 - 14:23

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Rusya tarafından Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl tedariki için girişim başlatıldığı" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, bu girişimin, "Afrika ülkelerinin sorunlarını çözemeyeceğini" savundu.

Nikolenko, "Ukrayna'nın pozisyonu, bu tür girişimlerin Afrika ülkelerine rüşvet verme girişiminden başka bir şey olmadığı yönündedir. Afrika ülkeleri, aynı zamanda Rusya'dan sadakaya ihtiyaçları olmadığını, görevini yerine getirecek bir mekanizmanın yeniden kurulmasına ihtiyaç duyduklarını açıkça ifade ettiler. Bir miktar tahılın sözde ücretsiz transferini içeren bu tek seferlik eylemler, Afrika ülkelerinin sorunlarını çözmüyor" dedi.

Afrika ülkelerinin gıda fiyatlarının yükseleceğini anladığını belirten Nikolenko, "Bu yüzden bu girişim özellikle Afrika'da dikkate alınmıyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl tedariki için girişim başlatıldığını açıkladı.

TASS'a konuşan Verşinin, "Şu ana kadar ön temaslar var ve gündemde üç tarafın uzmanları düzeyinde toplantılar var" dedi.

Verşinin'e göre, Türkiye ve Katar, Rusya'nın girişimine "prensipte olumlu tepki" verdi.

Verşinin, "Bu tahıl anlaşmasına bir alternatif değil. Bu bizim pozisyonumuz, her şeyden önce en muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Ve ilk etapta bu ülkelere yardım etmekten bahsediyoruz" diye konuştu.