Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu, para aklama suçlamasıyla tutuklandı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 20:52

Güncelleme: 30.07.2023 - 20:52

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun oğlu Nicolas Petro, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandı. Kolombiya lideri Petro, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada oğlunun tutuklanmasının üzücü olduğunu belirterek, “Oğluma şans ve güç diliyorum. Bu olaylar onun karakterini şekillendirsin ve kendi hataları hakkında düşünebilsin. Başsavcıya da söylediğim gibi kararlarına müdahale etmeyeceğim ve baskı yapmayacağım. Hukuk süreci özgürce yönetsin” dedi.

Öte yandan Nicolas Petro’nun eski eşi Daysuris del Carmen Vásquez de soruşturmanın kapsamında tutuklandı.

Daha önce yerel medyaya konuşan Vásquez, eski eşinin geçen yıl Gustavo Petro'nun devlet başkanlığı seçimi sırasında uyuşturucu kartellerinden büyük miktarda para aldığını iddia etmişti.

Atlantico bölgesinde siyasetçi olan Nicolas Petro iddialara göre, babasının seçim kampanyasını finanse etmek üzere uyuşturucu kaçakçılarından para aldı.

İddiaları reddeden Nicolas Petro hakkında açılan soruşturmayı memnuniyetle karşılamıştı.