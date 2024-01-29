Devlet Başkanına 'uyuşturucu bağımlısı' suçlaması: Devrilmesine yol açabilir

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:12

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:12

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Davao kentinde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu bağımlısı bir başkanımız var" dedi.

Marcos'un devlet başkanlarının 6 yıllık görev süresini kaldırmak için Anayasa'yı değiştirmeyi planladığını öne süren Duterte, bunun "babası merhum Eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos gibi kendisinin de devrilmesine yol açabileceğini" söyledi.

Marcos ise Vietnam ziyareti öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Duterte'nin iddialarını yanıtladı.

Duterte'nin 2016'da motosiklet kazası ardından omurgasından yaralanması nedeniyle acıyı hafifletmesi için fentanil kullandığını itiraf ettiğini belirten Marcos, "Bence sorun fentanil. Alabileceğiniz en güçlü ağrı kesici ve beş, altı yıl sonra etkisini yeni göstermiş olmalı" şeklinde konuştu.

Marcos, yalnızca Anayasa'nın ekonomik hükümlerinin değiştirilmesine açık olduğunu ifade etti.