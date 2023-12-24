Filipinler Komünist Partisi 'Noel ateşkesi' kararı aldı
Filipinler Komünist Partisi, 55'inci kuruluş yıl dönümü ve Noel kutlamaları nedeniyle 2 gün sürecek tek taraflı ateşkes kararı aldıklarını açıkladı.
Filipinler Komünist Partisi (CPP) ve partinin silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA), Noel dolayısıyla 25-26 Aralık'ta Filipinler Silahlı Kuvvetleri ile çatışmalara tek taraflı ara vereceklerini duyurdu.
Manila Times'ın haberine göre, CPP ile NPA, partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü ve Noel kutlamaları nedeniyle 2 gün sürecek tek taraflı ateşkes kararı aldıklarını açıkladı.
Filipinler Silahlı Kuvvetleri ise yaptığı açıklamada, NPA'nın tek taraflı ateşkesini reddettiğini bildirdi.
Açıklamada, çoğu CPP ve NPA'nın yöneticisinin teslim olduğu ve etkisini yitiren gruba karşı operasyonların süreceği ifade edildi.
40 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Filipinler Komünist Partisi'nin silahlı kanadı NPA, 1969'dan itibaren istikrarlı şekilde ülke genelinde varlığını artırmış ve Asya'nın en uzun soluklu direniş hareketlerinden biri haline gelmişti.
NPA ile Filipinler hükümeti arasındaki çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Barış görüşmeleri yapan NPA ile Filipinler hükümeti arasında olumlu sonuç elde edilememiş ve Mart 2019'da barış görüşmeleri sonlandırılmıştı.
Filipinler hükümeti ve CPP geçen ay, yıllardır devam eden çatışmaları sona erdirmek için Norveç'in arabuluculuğunda görüşmelere yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıklamıştı.
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