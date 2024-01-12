Devlet başkanının oğlu 'kara para aklamakla' suçlandı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 13:44

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:06

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Savcılık, eski Atlántico Departmanı milletvekili Nicolás Fernando Petro Burgos'u kara para aklama ve yasadışı zenginleşme iddialarıyla resmen suçladı" ifadelerine yer verildi.

Ağustos 2023'te Nicolas Petro ve eski eşi Daisouris Vasquez'i yargılayan Kolombiya mahkemesi, siyasi katılım kısıtlamaları ile yargılamaya serbestçe devam etmelerine izin verdi.

Nicolas Nicolas Petro hakkındaki dava Mart ayında, babası Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun savcıları en büyük oğlunu soruşturmaya çağıran bir açıklama yayınlamasının ardından açıldı.

Saatler sonra Nicolas Petro'nun eski eşi Daisouris Vazquez, Semana dergisine bir röportaj vererek Nicolas Petro'yu, babasının seçim kampanyası için ayırdığı paraları zimmetine geçirmekle suçladı. Vazquez'e göre Gustavo Petro, oğlunun uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilerden para aldığını hiçbir zaman öğrenemedi. Vazquez'in kendisi de kara para aklama ve Petro Burgas'ın yeni ortağının kişisel verilerine yasadışı erişimle suçlanıyor.

İLK REDDETTİ, ARDINDAN İTİRAF ETTİ

İlk başta suçlamaları reddeden Nicolas Petro ve Vazquez soruşturma ile anlaşmaya vardı. Savcıya göre, Nicolas Petro sorgular sırasında babasının seçim kampanyasını finanse etmek için yasadışı fonlar aktardığını itiraf etti.

Oğlunun duruşmasını yorumlayan Gustavo Petro, yasadışı kaynakların kullanımından haberi olmadığını söyledi.

Mahkeme, savunma ve iddia makamının argümanlarını değerlendirdikten sonra, Nicolas Petro ve Daisuriz Vazquez'in dava süresince Kolombiya'dan ve savcılar tarafından ele geçirildikleri Barranquilla kentindeki belirli bir bölgeden ayrılmalarının yasaklanmasına karar verdi.

Daha önce Atlantico bölgesi parlamentosunda milletvekili olarak görev yapan Nicolas Petro'nun siyasi mitingler gibi siyasi faaliyetlere katılması ve savcılık tarafından bu soruşturmaya dahil edilen kişilerle görüşmesi yasaklandı.