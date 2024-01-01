Milli piyango online bilete çıktı: ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye online alınan tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin Kolombiya'dan online alınan tam bilete çıktığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 11:02
Milli piyango online bilete çıktı: ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
Abone Ol google-news

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 23.15'te belli oldu. 

Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı.

Büyük ikramiye Milli Piyango Online'dan alınan bir tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin tek bilete çıkması ve ikramiyenin isabet ettiği bilet numarası sosyal medyanın da gündemindeydi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları kazanan kişi olarak Demirören'in fotoğrafını paylaştı. Twitter'da (X) ‘Kolombiya’ etiketi oluştu.

400 milyon TL'lik Milli Piyango büyük ikramiyesinin Kolombiya'dan online alınan tam bilete çıktığı iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 


milli piyango Demirören Kolombiya tam bilet bilet

İlgili Haberler

2024 Milli Piyango sonuçları açıkladı: İşte 400 milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaraya çıktı?

2024 Milli Piyango sonuçları açıkladı: İşte 400 milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaraya çıktı?
Milli Piyango çekilişi yapıldı, 40 milyon TL'lik ikramiye kazanan rakamlar belli oldu

Milli Piyango çekilişi yapıldı, 40 milyon TL'lik ikramiye kazanan rakamlar belli oldu
Milli piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı nerede?

Milli piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı nerede?

En Çok Okunan Haberler