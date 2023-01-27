'Devlet sırrını ifşa' davasından para cezası çıktı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:07

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:27

Finlandiya'da 2017 yılında yayınladıkları bir makalede ulusal savunma sırlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle yargılanan iki araştırmacı gazeteci, para cezasına çarptırıldı.

Finlandiya'daki Huvudstadsbladet gazetesine göre, Helsingin Sanomat gazetesinde söz konusu gizli savunma belgelerinin yayımlandığı makaleyi yazan Tuomo Pietilaina ve Laura Halmi ile gazetenin eski Politika Haberleri Editörü Kalle Silfverberg'in yargılandığı dava, sonuçlandı.

Helsinki Bölge Mahkemesinde görülen davada, savcılığın, muhabirler Pietilaina ve Halmi'nin altı aydan bir yıla kadar hapis cezası almaları talebine rağmen iki gazeteci para cezasına çarptırıldı.

Kalle Silfverberg'in ise beraat ettiği davada, iki gazetecinin çarptırıldığı para cezalarının miktarı açıklanmadı.

16 Aralık 2017'de gazetede yayımlanan bir makalede, ülkedeki bir savunma askeri istihbarat teşkilatının faaliyetlerine dair detaylara yer verilmesi üzerine, savcılar, hassas bilgilerin ifşa edildiği gerekçesiyle gazetecilere soruşturma başlatmıştı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Kaius Niemi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Esa Makinen de başlangıçta dava kapsamında suçlanmış ancak daha sonra haklarındaki suçlamalar ortadan kalkmıştı.

Devlet sırlarını ifşa etmek ve ifşa etmeye çalışmakla suçlanan gazeteciler, yayımlanan bilgilere zaten açık kaynaklardan erişilebileceği gerekçesiyle suçlamaları reddetmişti.