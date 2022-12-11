Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Onay, Erdoğan'a bağlı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin "sadece bir zaman meselesi" olduğunu duyurdu.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sauli Niinistö, BM'nin şu anda işleyebilir bir örgüt olup olmadığı sorusuna "Dünyadaki çatışmalar arttıkça, gücümüz ve etkimiz azaldı" yanıtını verdi.
Niinistö, Finlandiya'nın Soğuk Savaş sonrası güvenlik politikalarını överek, "Eğer herkes Soğuk Savaş sonrasında Finlandiya gibi hareket etseydi, Avrupa çok daha güçlü olurdu. Şimdi alarm zilleri çaldı ve Avrupa, sadece ABD ve NATO'ya atıfta bulunmanın yeterli olmadığını gördü. Avrupa, kendi güvenliğini ciddiye almalı ve üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.
Rusya'ya dikkat çeken Niinistö, "Rusya ile uzun bir sınırımız olduğu gerçeğini unutamayız. Rusya, şu anda orada ve orada olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
"NATO'YA KABUL, SADECE BİR ZAMAN MESELESİ"
Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya kabul etmemek için "Rusya ile karşılıklı bir anlaşma yaptığı" iddialarını reddederek, "Batı'nın sözde değerlendirmesi buna dair bir işaret olmadığı yönünde" diye konuştu.
Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin "sadece bir zaman meselesi" olduğunu belirten Niinistö, Macaristan ve Türkiye'nin onayını beklediklerini dile getirdi.
Niinistö, “Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması artık sadece bir zaman meselesi. Macaristan, NATO üyelik başvurumuzu Türkiye'den önce onaylayacak. Türkiye'nin onaylaması ise Erdoğan'a ve Türkiye'nin iç siyasetine bağlı” dedi.
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