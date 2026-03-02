Devrim Muhafızları generali savunma bakanı oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD saldırılarında hayatını kaybettiği bildirilen savunma bakanının yerine Devrim Muhafızları komutanlarından General Mecid Ebnelreza’yı geçici savunma bakanı olarak atadı.
Cumhurbaşkanlığı İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabaei, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın kararıyla General Mecid Ebnelreza’nın geçici savunma bakanı görevine getirildiğini açıkladı.
İranlı yetkililer, önceki savunma bakanı Aziz Nasırzade'nin İsrail ve ABD tarafından düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdiğini bildirmişti.