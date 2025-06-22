Devrim Muhafızları'ndan ABD ve İsrail'e rest: ABD'de alarm seviyesi yükseltildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşılık verileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu dayatılmış ve birleşik savaşın tüm coğrafyasını çok iyi biliyoruz. Trump ve Tel Aviv’deki suç çetesinin gürültüsü bizi asla korkutamaz.”

Devrim Muhafızları, misillemenin İran’ın “meşru müdafaa hakkı” olduğunu ifade ederek, ABD ve İsrail’e karşı “pişmanlık duyacakları” bir yanıt geleceğini duyurdu.

“ABD ve İsrail, anlayamayacakları seçeneklerle karşı karşıya kalacaklarını bilmeli. Üzgünüz ama bu savaşın sonuçlarını görecekler.”

ABD TEYAKKUZA GEÇTİ

ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırısının ardından, başta New York, Los Angeles ve Washington olmak üzere birçok eyalette güvenlik önlemleri artırıldı. Federal ve yerel yetkililer, dini ve diplomatik alanlarda olası tehditlere karşı alarma geçti.

FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Tüm varlıklarımızla görevdeyiz. Tetikteyiz. Tanrı Amerika’yı ve onu savunanları korusun” ifadelerini kullandı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise, “Amerikan topraklarını korumak için durmaksızın çalışacağız” diyerek ulusal güvenliğin en üst seviyede izlendiğini belirtti.

New York Polis Departmanı, İran’daki gelişmeler nedeniyle “dini, kültürel ve diplomatik tesislerde” ekstra önlemler alındığını duyurdu. Açıklamada, “İran’da yaşananları yakından takip ediyoruz. Olası tehditlere karşı kent genelinde daha fazla kaynak konuşlandırıyoruz” denildi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kent genelinde özellikle ibadethaneler ve hassas bölgelerde devriyelerin artırıldığını açıkladı. Bass, “Toplumlarımızı korumak için tetikte kalacağız” dedi.

Washington DC Polisi, kentteki dini yapılarda “artırılmış polis varlığı” uygulanacağını duyurdu. Belediye Başkanı Muriel Bowser, “İstihbarat verilerini anlık izliyoruz. Herkesten dikkatli ve bilinçli olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

New Jersey, Teksas, Illinois gibi eyaletlerde de valilikler ve güvenlik birimleri, tehdidin büyüklüğüne karşı güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı. Olası tehditlerin sürekli izlendiği ve gerekli her türlü müdahalenin hızlıca yapılacağı bildirildi.