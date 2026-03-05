Devrim Muhafızları'ndan Irak sınırındaki ayrılıkçı Kürt gruplara operasyon

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batı sınırlarından İran’a girmeyi planlayan “ayrılıkçı terörist grupları” hedef aldığını açıkladı. Devlet medyasında yer alan açıklamada, söz konusu grupların ABD desteğiyle İran’a sızmaya çalıştığı iddia edildi.

İran’ın resmi haber ajanslarından ISNA, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bazı askeri merkezlerde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Patlamaların, İran güçlerinin Irak’ta konuşlu ayrılıkçı Kürt gruplara yönelik operasyonlarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

İran İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları, operasyonlarda “bu paralı güçlerin mevzilerinin ve tesislerinin önemli bir bölümünün imha edildiğini” ve ağır kayıplar verdirildiğini ileri sürdü.

ABD'NİN AYRILIKÇI KÜRT GRUPLARI SİLAHLANDIRDIĞI İDDİASI

CNN’e konuşan kaynaklara göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) İran’da ayaklanma yaratmak amacıyla bazı Kürt güçlerini silahlandırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Haberde, ABD yönetiminin İranlı muhalif gruplar ve Irak’taki Kürt liderlerle askeri destek konusunda görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

İran sınırı boyunca faaliyet gösteren İranlı Kürt silahlı grupların çoğunun IKBY'de konuşlu olduğu ve bazı grupların son günlerde yayımladıkları açıklamalarda İran’daki askeri güçlere “saf değiştirme” çağrısı yaptığı belirtildi.

IKBY'DEN YALANLAMA

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ise İran’a yönelik herhangi bir askeri planın parçası oldukları iddialarını reddetti.

Bölgesel yönetim sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada Erbil yönetiminin savaşın genişlemesine yol açacak hiçbir girişimde yer almadığını belirtti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de yaptığı açıklamada bölgenin herhangi bir çatışmanın parçası olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Irak Kürdistanı vatandaşlarımızın hayatını ve güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir askeri tırmanışın parçası olmamalıdır” dedi.

Barzani ayrıca, bölgenin toprak bütünlüğünün ve anayasal kazanımlarının korunmasının siyasi birlik ve ortak sorumlulukla mümkün olacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İranlı Kürt muhalif grupların önde gelen beş örgütü Tahran'daki yönetime karşı ittifak kurduklarını duyurdu.

Beş örgüt "İran Kürdistanı Siyasi Güçleri Koalisyonu"nun kurulduğunu 22 Şubat Pazar günü ilan etti.

İttifakta Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komale) ve İran Kürdistanı Mücadele Örgütü (Sazman-ı Xebat) yer alıyor.

Beş oluşumun liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada ittifakın amacı "İslam Cumhuriyeti rejiminin tüm meşruiyetini yitirdiği ancak maalesef iktidarda kaldığı İran'daki mevcut siyasi durumda varlığımızı ortaya koymak" olarak ifade edildi.

Ortak açıklamada ittifakın ana hedefleri "İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek ve Kürtlerin kendi kaderini tayin etmesi" olarak belirlendi.

IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hiçbir aktörün Kürdistan bölgesini herhangi bir komşu ülkeye karşı kullanmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

PJAK, Türkiye ve İran'ın "terör örgütleri" listesinde yer alıyor.

İran, söz konusu Kürt silahlı grupları “terör örgütü” olarak tanımlıyor ve bu yapıların Batılı ülkeler ile İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürüyor.

Bu gruplar ise yıllardır İran’ın batı ve kuzeybatısındaki Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerde İran güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.