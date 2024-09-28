İran’ın önemli askeri yetkilisi Nilfuruşan, İsrail saldırısında öldürüldü

Yayınlanma: 28.09.2024 - 17:17

Güncelleme: 28.09.2024 - 17:17

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nilfuruşan, dün İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bünyesinde görev yapan Tuğgeneral Nilfuruşan, nisanda İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda öldürülen Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin yerine geçmişti.

Nilfuruşan, uzun yıllar Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü bünyesinde Lübnan ve Filistin'de İran'ın desteklediği gruplarla yakın çalışmaları nedeniyle İran için kilit askeri yetkililerden biri olarak biliniyordu.