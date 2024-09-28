Hamas: 'Nasrallah’ın ölümü direnişi güçlendirecek'

Hamas, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail saldırısında öldürülmesini sert bir şekilde kınayarak, bu eylemin direnişi daha da güçlendireceğini belirtti. Örgüt, İsrail’in bu suçun bedelini ağır ödeyeceğini vurguladı.

Hamas: 'Nasrallah’ın ölümü direnişi güçlendirecek'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 15:12

Hamas, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısı sonucu Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

Hamas tarafından yayımlanan mesajda, Nasrallah’ın ölümünün “korkakça bir terör eylemi” olarak nitelendirildiği ve İsrail’in bu saldırının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı belirtildi.

“DİRENİŞ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK”

Hamas, Nasrallah’ın şehadetinin direnişi durduramayacağını, aksine daha da güçlendireceğini vurguladı.

“Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi, direnişi daha da güçlendirecek” diyen Hamas, Nasrallah’ın direnişin simgesi olduğunu ve şehadetinin mücadeleyi daha kararlı hale getireceğini ifade etti.

Açıklamada, Hamas’ın Hizbullah ve bölgedeki diğer direniş gruplarıyla tam bir dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Örgüt, İsrail’in bu saldırısının bölgede daha fazla istikrarsızlık yaratacağını ve direniş güçlerinin daha güçlü bir şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Hamas, İsrail’e karşı mücadelenin tüm direniş gruplarıyla birlikte kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.


Etiketler: #Hamas #hizbullah #Hasan Nasrallah

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