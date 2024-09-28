Irak'ta, İsrail saldırısında ölen Hizbullah lideri Nasrallah için 3 gün yas ilan edildi

Irak'ta, Lübnan Hizbullah'ının Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Irak'ta, İsrail saldırısında ölen Hizbullah lideri Nasrallah için 3 gün yas ilan edildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.09.2024 - 17:10

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Nasrallah'ın öldürülmesinden dolayı ülkede 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Irak Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nasrallah'ı anarak, 3 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.


Etiketler: #ırak #nasrallah #ulusal yas

İlgili Haberler

İsrail ordusu açıkladı: Nasrallah'ın bulunduğu yere 85 füze atıldı

İsrail ordusu açıkladı: Nasrallah'ın bulunduğu yere 85 füze atıldı
Hamas: 'Nasrallah’ın ölümü direnişi güçlendirecek'

Hamas: 'Nasrallah’ın ölümü direnişi güçlendirecek'
Hizbullah, Hasan Nasrallah’ın ölümünü doğruladı

Hizbullah, Hasan Nasrallah’ın ölümünü doğruladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler