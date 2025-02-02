Devrim Muhafızları’na yakalanmamak için gemiyi batırdılar

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin binlerce litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye operasyon düzenlemesinin ardından kaçakçılar, yakalanmamak için gemiyi ateşe vererek batırdı.

Devrim Muhafızları’na yakalanmamak için gemiyi batırdılar
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:08

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, kaçak yakıt taşıyan bir gemiye operasyon düzenledi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesi savcısı Hüseyin Abbasi, Basra körfezinde binlerce litre kaçak yakıt taşıyan bir geminin kaçakçılar tarafından batırıldığını açıkladı.

Abbasi açıklamasında, "Kaçakçılar, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını anladıklarında yakalanmamak için gemiyi ateşe vermeye çalıştı. Bu sırada gemi alev alarak tamamen battı" ifadelerini kullandı.

Organize kaçakçılık ile mücadele kapsamında soruşturma başlatıldığını belirten Abbasi, konuya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.


Etiketler: #İran Devrim Muhafızları Ordusu #Kaçakçı

İlgili Haberler

İran'ın başkenti Tahran'da 'hava kirliliği' nedeniyle okullar tatil edildi

İran'ın başkenti Tahran'da 'hava kirliliği' nedeniyle okullar tatil edildi
ABD'nin petrol yaptırımları Rusya ve İran üzerinde nasıl bir baskı kuruyor?

ABD'nin petrol yaptırımları Rusya ve İran üzerinde nasıl bir baskı kuruyor?
İran'dan ABD ve İsrail'e uyarı: Bölgeyi çok kötü bir felakete dönüştürür

İran'dan ABD ve İsrail'e uyarı: Bölgeyi çok kötü bir felakete dönüştürür
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler