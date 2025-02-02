Devrim Muhafızları’na yakalanmamak için gemiyi batırdılar
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin binlerce litre kaçak yakıt taşıyan bir gemiye operasyon düzenlemesinin ardından kaçakçılar, yakalanmamak için gemiyi ateşe vererek batırdı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, kaçak yakıt taşıyan bir gemiye operasyon düzenledi.
Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesi savcısı Hüseyin Abbasi, Basra körfezinde binlerce litre kaçak yakıt taşıyan bir geminin kaçakçılar tarafından batırıldığını açıkladı.
Abbasi açıklamasında, "Kaçakçılar, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını anladıklarında yakalanmamak için gemiyi ateşe vermeye çalıştı. Bu sırada gemi alev alarak tamamen battı" ifadelerini kullandı.
Organize kaçakçılık ile mücadele kapsamında soruşturma başlatıldığını belirten Abbasi, konuya ilişkin 4 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Etiketler: #İran Devrim Muhafızları Ordusu #Kaçakçı
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