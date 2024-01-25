Devrim niteliğinde proje: Uzayda yakıt istasyonu kuruyorlar

Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:28

Güncelleme: 25.01.2024 - 11:28

Alanlarında uzman Orbit Fab ve ClearSpace şirketleri, Birleşik Krallık tarafından finanse edilen uzayda Aktif Enkaz Temizleme (ADR) görevi üzerinde çalışırken, güçlerini ve tecrübelerini birleştirdikleri takdirde uzayda bir yakıt ikmal sistemi inşa edebileceklerini düşündüler.

Orbit Fab'ın kurucusu ve CEO'su Daniel Faber ile ClearSpace, kısa bir süre sonra bir ortaklık tesis ederek bu fikri projelendirmeye başladılar.

Proje gerçekleştiği takdirde söz konusu sistem, uzay görevlerinin sürelerini uzatacak, uzayda kargo naklini mümkün kılacak ve acil durumlarda kurtarıcı görevi olan astronatlara kritik destek sağlayacak.

'İKİ YIL İÇİNDE YÖRÜNGEYE GİRECEK...'

Daniel Faber, Space News'e açıklamasında, "Müşterilerimiz, Orbit Fab uzay istasyonundan yakıt satın alabilecek ve alınan yakıt ortağımız ClearSpace tarafından sahiplerine teslim edilebilecek" açıklamasında bulundu.

Faber, ilk hedeflerinin, Orbit Fab ve ClearSpace araçlarını söz konusu projeye entegre etmek olduğunu belirtti. Faber ayrıca, Orbit Fab'ın, "kendi yakıt mekiklerini inşa etmeyi planladığını" da belirtti ve hedeflerinin "yakıt platformunu önümüzdeki iki yıl içinde yörüngeye sokmak" olduğunun altını çizdi.

ALANINDA UZMAN İKİ ŞİRKET

İsviçre merkezli yakıt nakliye şirketi Orbit Fab, kendi ürünleri olan RAFTI yakıt ikmali vanası ve GRIP robotik kenetleme cihazlarını, uzay araçlarına entegre ediyor.

İngiltere merkezli ClearSpace ise uzay enkaz ve çöplerini temizlemekte edindiği deneyimi yeni projeye aktarmaya hazırlanıyor.

Şirket, ilk mekikleri olan "ClearSpace-1"i, 2013'de uzaya fırlatmıştı.