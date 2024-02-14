Dezenformasyon ile mücadele: Mülklerine el konulacak

Rusya lideri Putin, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el konulmasını sağlayacak yasayı imzaladı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 13:52
Dezenformasyon ile mücadele: Mülklerine el konulacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, bu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik yasayı imzaladı. 

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, Rus ordusunu itibarsızlaştıran, aşırılıkçılığa davet eden, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğine tehdit oluşturan, Rusya ve Rus vatandaşlarına yaptırım uygulama çağrısını yapanlara verilen çeşitli devlet ünvanı ve ödülleri de geri alınacak. 

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Söz konusu yasa, resmen yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek. 

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanlara yönelik yeni cezalar içeren yasa geçen ay kabul edilmişti. Bu yasa, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyince 7 Şubat'ta onaylanmıştı.


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