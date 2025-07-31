DiCaprio’ya İsrail yatırımı tepkisi: 'Doğaya değil, işgale ortak'

Ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya Marina’da yapılacak lüks bir ekolojik tatil köyüne yüzde 10 hisseyle ortak.

Projenin inşaatı uzun süren bekleyişin ardından Temmuz sonunda son onayı aldı. 365 oda, yat limanı, lüks restoran ve konferans merkezi gibi bölümlerden oluşacak tesis, 12.6 dönümlük geniş bir alanı kapsayacak.

Proje geliştiricileri, otelin çevre dostu olduğunu ve sürdürülebilir uygulamalarla inşa edileceğini söylüyor.

DiCaprio 2018’de yaptığı açıklamada, tesisin ‘doğa ile uyum içinde çalışacağını’ belirtmişti.

Ancak çatışmaların sürdüğü Gazze krizinin ortasında böyle bir yatırımı desteklemesi büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYADA DİCAPRİO’YA SERT ELEŞTİRİLER

İnternet kullanıcıları, DiCaprio’nun iklim aktivizmiyle bu yatırımının çeliştiğini vurguladı. Bazıları ‘ekolojik iki yüzlü’ şeklinde yazarken, başka yorumlar “Yeşil aktivizmi, elitler için lüks yat limanlarıyla bir arada olunca samimiyetsiz oluyor” diye eleştirdi.

Bazıları ise yatırımın Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerine kayıtsız kalmak anlamına geldiğini savundu.

Leonardo DiCaprio, çevre duyarlılığı olduğunu iddia ediyordu ve 2016’daki Oscar konuşmasında iklim değişikliğine dikkat çekmişti.

Re:wild vakfı aracılığıyla 200 milyon dolardan fazla ekolojik bağış yaptı. Ancak bu son yatırım hakkında ne kendisi ne de ekibi açıklama yapmadı.

YENİ TARTIŞMALAR DOĞUYOR

Ünlü oyuncunun, yatırımın onaylandığı günlerde Malibu’daki evini 23 milyon dolara satışa çıkarması da kamuoyunda ekstra tartışma yarattı.

DiCaprio’nun çevre konusundaki duruşu ve özel hayatındaki lüks yatırımlar arasındaki farklar kamuoyunda sorgulanmaya devam ediyor.