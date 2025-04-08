Die Welt: Almanya’da öğrencilere savaş ve kriz eğitimi verilecek

Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:22

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:22

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in (SPD) liderliğindeki bakanlık, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında okullarda kriz hazırlıklarına daha fazla yer verileceğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, “Son dönemde güvenlik politikalarında yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, okul eğitimi de dahil olmak üzere sivil savunmaya daha güçlü bir şekilde odaklanılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"EN AZ 72 SAAT YETECEK STOK YAPIN"

Habere göre, her ne kadar okul müfredatlarının belirlenmesi eyaletlerin yetki alanına girse de, federal hükümet de destek sunmaya hazır. İçişleri Bakanlığı, Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) aracılığıyla hem öğrencilere hem de öğretmenlere yönelik eğitim materyalleri sağlayabileceklerini belirtti.

Ayrıca, vatandaşlara da su, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlar için en az 72 saat yetecek kadar stok yapmaları tavsiye edildi. Bakanlık sözcüsü, “En az 72 saatlik bir stokla geçici kriz durumları iyi şekilde atlatılabilir” dedi.

FİNLANDİYA'YI ÖRNEK VERDİ

Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisinin güvenlik politikaları uzmanı Roderich Kiesewetter ise öğrencilere yönelik zorunlu kriz eğitimi çağrısında bulundu.

Gazeteye konuşan Kiesewetter, “Bu tür bir eğitim kesinlikle gerekli. Çünkü öğrenciler en savunmasız gruplardan biri ve kriz anında en çok etkilenenler arasında yer alıyorlar” dedi.

Kiesewetter ayrıca okullarda “felaket durumlarında nasıl davranılacağına dair temel bir eğitim” verilmesi gerektiğini vurguladı.

Böyle bir adımın, toplum hizmeti anlayışı açısından da faydalı olacağını belirten Kiesewetter, Finlandiya’yı örnek gösterdi. Kiesewetter’e göre Finlandiya’da bu tür eğitimler onlarca yıldır okul sisteminin bir parçası ve Almanya da benzer bir uygulamayı hayata geçirmeli.