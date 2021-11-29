Dikkat çeken 'Omicron varyantı' iddiası

29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:25

İtalya’dan gelen bir açıklama, Omicron varyantının birçok ülkede çoktan bulunmuş olabileceği iddiasını kuvvetlendirdi. İtalya’da yetkililer yaptıkları açıklamada ülkede Omicron varyantının tespit edildiğini açıklarken bu varyantının bulunduğu ilk İtalyan vatandaşının Mozambik’ten ülkeye giriş yapan bir adam olduğu duyuruldu.

Sözcü'nün haberine göre; Mozambik’te uçağa binmeden önce yapılan PCR testinde negatif sonuç aldığını beyan eden adamın İtalya’da dolaştığı ve birçok insanla temas ettiği belirtildi. Bu adamın ülkeye ise 2 hafta önce giriş yaptığı kaydedildi.

Sky News Italia’nın haberinde kimliği açıklanmayan adamın Roma’ya 12 Kasım’da geldiği ve daha sonra Napoli’deki evine ulaştığı kaydedildi. Eni SpA isimli petrol şirketinin bir çalışanı olan adamın daha sonra Milano’ya gittiği bir araç kiraladığı, otelde kaldığı ve bir restoranda yemek yediği de ortaya çıktı.

BÜTÜN AİLESİ COVID-19 OLDU

Konuyla ilgili bir açıklama yapan adam, “Seyahatim boyunca sosyal mesafeye ve normlara uydum” dedi. Öte yandan yapılan incelemelerde adamın eşi, iki çocuğu, annesi ve kayınvalidesinin de Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Uzmanlar bu aile fertlerinde de Omicron varyantı olup olmadığını inceliyor.

ABD merkezli Bloomberg ise, “Bu durum, Omicron varyantının Avrupa’da en az iki haftadan beri olduğunu gösteriyor ve aslında seyahat eden yolcuların verdiği PCR testlerinin geçerliliğinin de sıkıntı yaratabileceğini ortaya koyuyor” yorumunu yaptı.