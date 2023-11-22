Dikkat eksikliği hastalığına sahip olabilirsiniz: İşte 5 işareti

Yayınlanma: 22.11.2023 - 14:03

Güncelleme: 22.11.2023 - 14:03

Avustralya'da yaşayan öğretmen Tahlia Lehmann, hayatının büyük bir bölümünü yaşıtlarından neden 'farklı' olduğu konusunda 'kafası karışmış' bir şekilde geçirdi ve ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) testi yaptırdı.

DEHB teşhisi alan Lehmann, bu rahatsızlığa sahip olmanın az bilinen belirtilerini açıkladı.

DEHB'nin ilk belirtisi olarak "kıpır kıpır olmak" ifadesinde bulunan Lehmann, bir başka belirti olarak ise "DEHB'yi 'neşeli bir kişilik' ile maskelemektir" dedi.

Lehmann, "Bu durumu, kendinden emin görünmek ama içten içe gerçekten endişeli hissetmek izliyor" açıklamasında bulundu.

"Sosyalleştiğiniz sırada gerçekte nasıl hissettiğinizi 'maskelemek' için kendinizi zorluyorsunuz" diyen Lehmann, deneyimlediği diğer belirtiler arasında sık sık dikkat dağınıklığının ve "tembel" olmanın yanı sıra çoğu zaman tükenmiş hissetmenin de yer aldığını vurguladı.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), DEHB'li yetişkinlerin şu konularda sorun yaşayabileceğini belirtti:

Organizasyon ve zaman yönetimi

Talimatları takip edin

Odaklanma ve görevleri tamamlama

Stresle başa çıkma

Huzursuz veya sabırsız hissetmek

Dürtüsellik ve risk alma

NHS ayrıca, hem ilaç hem de terapi tedavisinin DEHB için en iyi çözüm olduğu tavsiyesinde bulundu.