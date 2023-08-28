Uzmanlar öneriyor: 1 tatlı kaşığı ile dikkat eksikliğine anında çözüm!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:55

Güncelleme: 28.08.2023 - 17:18

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, keten tohumlarının sağlık açısından birçok faydası olduğunu gösteriyor. Bu bitkisel besinler; omega-3 yağ asitleri, lifler, antioksidanlar ve diğer önemli besin maddeleri içermesiyle dikkat çekiyor.

Omega-3 yağ asitlerinin sağlığımız için önemini vurgulayan çalışmalar artıyor. Keten tohumları da alfa-linolenik asit adlı bir omega-3 kaynağı içerir. Bu yağ asitleri, beyin sağlığını destekleyebilir, inflamasyonu azaltabilir ve kalp sağlığını koruyabilir.

ALFA-LİNOLİK ASİT NEDİR?

Alfa-linolenik asit (ALA), omega-3 yağ asitlerinden biridir. Omega-3 yağ asitleri, vücut için esansiyel yağlar olarak kabul edilen ve dışarıdan besinlerle alınması gereken yağ asitleridir. ALA, bitkilerde bulunan bir omega-3 yağ asidi türüdür ve insan vücudu tarafından yapılamaz, bu nedenle beslenme yoluyla alınması önemlidir.

SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN BULUNMAZ CEVHER!

Keten tohumları, zengin lif içeriği ile sindirim sistemine katkı sağlar. Çözünür ve çözünmez lifler içeren keten tohumları, bağırsak sağlığını koruma, tokluk hissini artırma ve sindirim sürecini düzenleme özellikleri sunar.

Lignan adlı bitkisel bileşikler açısından zengin olan keten tohumları, antioksidan etkileri sayesinde hücresel hasarı azaltabilir ve kanseri önlemeye yardımcı olabilir.

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?

Kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olan keten tohumları, özellikle yemeklerle birlikte tüketildiğinde kan şekeri yükselmesini daha yavaş ve dengeli bir şekilde sağlayabilir.

Ayrıca keten tohumları, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Beslenme uzmanları, keten tohumlarını günlük beslenmeye dahil etmenin faydalı olabileceğini belirtiyor. Ancak, aşırı tüketim bazı bireylerde sindirim sorunlarına yol açabilir. Keten tohumlarını tüketirken öğütme veya suya bekletme gibi yöntemler kullanarak sindirilebilirliğini artırmak öneriliyor. Yani beslenme alışkanlıklarını değiştirmek isteyen bireylerin her zaman bir sağlık profesyonelinin görüşünü alması tavsiye ediliyor.