'Diktatör' benzetmesine Çin'den tepki
Çin'den, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için 'diktatör' benzetmesinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Başkanı Joe Biden'ın "diktatör" benzetmesine ilişkin "absürt ve sorumsuzca" diyerek tepki gösterdi.
AP'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Biden'ın, Çin Devlet Başkanı Şi'ye "diktatör" benzetmesinde bulunmasının ardından açıklamada bulunan Ning, "Yapılan yorumlar tamamen gerçek dışı ve diplomatik protokolü ihlal ediyor. Çin'in, siyasi itibarını ciddi şekilde baltalıyor" ifadesinde bulundu.
Biden'ın bu yorumunun "absürt ve sorumsuzca” olduğunu belirten Ning, benzetmeyi siyasi bir provakasyon olarak tanımladı.
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