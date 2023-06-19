Şi ve Blinken görüşmesinden 'istikrar' kararı çıktı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 17:09

Güncelleme: 19.06.2023 - 17:09

Çin ve ABD, ABD dışişleri bakanı Antony Blinken'ın Pekin'e düzenlediği nadir ziyarette ikili ilişkileri istikrara kavuşturma konusunda anlaştı.

Çin devlet başkanı Şi, görüşmelerde kaydedilen "ilerlemeyi" takdir ederken, 2018'den beri Çin'i ziyaret eden ABD'nin ilk dışişleri bakanı Blinken, Tayvan anlaşmazlığı gibi devam eden sorunları dile getirdiğini açıkladı.

İki taraf askeri düzeyde düzenli bir iletişim kurma konusunda adım atmasa da, Blinken ABD'li başka üst düzeydeki yetkililerin de gelecek haftalarda Çin'i ziyaret etmesini beklediğini ekledi.

Şi, görüşmede Blinken'a "İki taraf ilerleme kaydetti ve bazı spesifik sorunlar üzerinde anlaşmaya vardı. Bu çok iyi" diye belirtti.

Blinken ise iki ülkenin ilişkilerini yönetme "yükümlülüğünün ve sorumluluğunun" olduğunu ve ABD'nin "bu yükümlülüğe bağlı olduğunu" belirtti.

Blinken, dün Çin'in en üst düzeydeki diplomatı Wang Yi ve Çin dışişleri bakanı Qin Gang ile yaptığı yedi buçuk saati aşkın görüşmenin "açık" ve "yapıcı" olduğunu da belirtti.

Şi'nin "ilerleme" yönündeki açıklamasında tam olarak neye atıfta bulunduğu belli olmasa da, Çin'den yapılan açıklamaya göre Şi, "Çin ve ABD arasında istikrarlı ve sağlam ilişkiler görmeyi umduğunu" ve iki ülkenin "çeşitli zorlukları aşabileceğine" inandığını belirtti.