Dilan Yeşilgöz-Zegerius kimdir? Dilan Yeşilgöz kaç yaşında, nereli? Dilan Yeşilgöz'ün eşi kim?

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:49

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:49

Dilan Yeşilgöz 'Hollanda'da Demokrasi ve Özgürlük için Halk Partisi'nin genel başkanı oldu.



DİLAN YEŞİLGÖZ-ZEGERIUS KİMDİR?



Dilan Yeşilgöz, 18 Haziran 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Dilan Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) görevli ve Tunceli doğumlu Yücel Yeşilgöz’ün kızıdır. Babası 12 Eylül darbesinin hemen ardından, 1980 yılında Türkiye'den kaçarak Hollanda'da sığınma talebinde bulundu. Dilan Yeşilgöz de 1984 yılında annesi ve kız kardeşiyle birlikte kaçak yolla bir tekneyle Yunanistan’ın Kos adasına geçti ve oradan bir mülteci olarak Hollanda’ya sığındı.

DİLAN YEŞİLGÖZ'ÜN EĞİTİMİ

Dilan Yeşilgöz, 1991-1997 yılları arasında, Amersfoort'taki Vallei Koleji'nde ortaöğretimini tamamladı. Ardından sosyal ve kültürel bilimler alanında VU Üniversitesi'nde eğitim gördü ve 2003 yılında Kültür, Organizasyon ve Yönetim alanında yüksek lisans derecesi aldı.

DİLAN YEŞİLGÖZ'ÜN ÖZEL YAŞAMI

Dilan Yeşilgöz, sağlık sektörü yöneticisi Rene Zegerius ile evli.



DİLAN YEŞİLGÖZ'ÜN SİYASİ YAŞAMI

Yeşilgöz, 25 Mayıs 2021’de Hollanda Hükûmeti’nde Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı.10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev yapıyor.

Dilan Yeşilgöz, 22 Kasım Çarşamba yapılacak erken genel seçimde, VVD’nin Başbakan adayı olarak yarışacak.

VVD’nin seçimden birinci çıkması durumunda, 46 yaşındaki Ankara doğumlu politikacıya Hollanda’nın ilk kadın Başbakanı olma yolu açılacak.



