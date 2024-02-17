Dirençli bakterilere karşı keşfedildi: 'Etkili bir ilaç...'

Harvard'dan bilim insanları antibiyotiğe dirençli bakterilerin, yaygın kullanılan antibiyotiklere karşı devreye soktuğu ve bunları etkisiz hale getiren mekanizmaların üstesinden gelen "güçlü" bir yeni antimikrobiyal bileşik geliştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:33
Dirençli bakterilere karşı keşfedildi: 'Etkili bir ilaç...'
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Araştırmacılar yeni cresomycin bileşiğinin Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa gibi birçok antibiyotiğe dirençli bakteri türünü öldürebildiğini tespit etti.

Ancak yeni çalışmaya göre, cresomycin ve benzeri ilaçların insanlar için güvenli olup olmadığı henüz belirlenmedi.

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Fakat bilim insanları, bu bileşiğin her yıl bir milyondan fazla insanın ölümüne neden olan uzun bir hastalık yapıcı bakteri listesine karşı gelişmiş aktivite gösterdiğini söylüyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, çalışmanın ortak yazarı Kelvin Wu, "Antibiyotikler, modern tıbbın inşa edildiği temeli oluşturur. Antibiyotikler olmadan ameliyat, kanser tedavisi ve organ nakli gibi pek çok ileri tıbbi prosedür gerçekleştirilemez" dedi.

Araştırmacılar, cresomycin'in klinik olarak onaylanmış antibiyotiklere kıyasla hücre içinde protein üretimini sağlayan ribozom adlı bakteriyel bileşenlere bağlanma yeteneğinin daha iyi olduğunu belirtti.

Birçok antibiyotik ribozomları bozarak etki gösterirken, bazı bakteriler bu etkiyi önleyen mekanizmaları da kendilerine adapte ediyor.

Bunu, ribozomal RNA metiltransferaz adlı ve ribozoma yapışması gereken ilaç bileşenlerini içeren enzimler yapan ve onları dışarıda tutan genlere neden olarak yaparlar.

Bazı bakteriler de ribozomlarının antibiyotik moleküllerine bağlanma eğilimini azaltarak ilaç direnci gösterir.

Çalışmanın ortak yazarı Ben Tresco, "Bakteriyel ribozom, doğanın antibakteriyel ajanlar için tercih ettiği hedef ve bu ajanlar da programımızın ilham kaynağı" dedi.

Yeni araştırmada bilim insanları, sentetik bileşikleri onların bağlanma hedefine çok benzeyen katılaşmış bir forma dönüştürdü. Bu sayede bileşik, ribozoma daha güçlü bir şekilde bağlandı.

Araştırmacılar, cresomycin'in antimikrobiyal dirence (AMR) sahip çok sayıda bakteri türüne karşı "dikkat çekici derecede güçlü bir etkiye" sahip olduğunu buldu.

Cresomycin'in; Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa'nın çoklu ilaca dirençli suşları da dahil Gram-pozitif ve negatif olmak üzere iki ana bakteri türünün büyümesini hem laboratuvar ortamındaki kültür testlerinde hem de bir fareyle yapılan bakteriyel enfeksiyon modelinde engelleyebildiğini buldu.

"Cresomycin'in bakteriyel ribozomun engellenmesi için tamamen optimize edildiğini öne sürmüyoruz" diye yazan bilim insanları, bununla birlikte "bulguların, antimikrobiyal dirence karşı geniş çapta etkili antibakteriyel ajanların gelecekteki keşfine dair olumlu bir işaret olduğunu" da sözlerine ekledi.


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