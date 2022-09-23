Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, F-16 değerlendirmesinde bulundu

23 Eylül 2022 Cuma, 16:41

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'de diplomasi trafiği yürüttü.

Çavuşoğlu New York'ta ABD temaslarını değerlendirdiği canlı yayımlanan konuşmasında bir soru üzerine, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız... bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle yeni nesil F-35 savaş uçağı ortak üretim ve satın alma programından çıkarılan Türkiye, bunun üzerine ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak istediğini ABD'ye iletmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu hafta ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin F-16 savaş uçakları satın alma talebi hakkında "olumlu" izlenim edindiğini söyledi. Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını satın alabilmesi için Senato'nun fikirleri önem taşıyor.