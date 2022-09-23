Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, F-16 değerlendirmesinde bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den alınması planlanan F-16 savaş uçakları konusunda şartlı bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'de diplomasi trafiği yürüttü.
Çavuşoğlu New York'ta ABD temaslarını değerlendirdiği canlı yayımlanan konuşmasında bir soru üzerine, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız... bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" dedi.
Reuters'ın haberine göre, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle yeni nesil F-35 savaş uçağı ortak üretim ve satın alma programından çıkarılan Türkiye, bunun üzerine ABD'den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti almak istediğini ABD'ye iletmişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu hafta ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin F-16 savaş uçakları satın alma talebi hakkında "olumlu" izlenim edindiğini söyledi. Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını satın alabilmesi için Senato'nun fikirleri önem taşıyor.
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