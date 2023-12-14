Dışişleri Bakanı Fidan, Aliyev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:15
Dışişleri Bakanı Fidan, Aliyev ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.


Hakan Fidan İlham Aliyev Azerbaycan

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