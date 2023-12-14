Dışişleri Bakanı Fidan, Aliyev ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi" ifadelerine yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan, Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. ???????? pic.twitter.com/3jU59HsriZ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) December 14, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
- Marmara Denizi'nde deprem!
- 'Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı...'
- Sosyal medya hesabını kapattı!
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- Dünyanın en kötü yemekleri arasında o Türk yemeği de var
- İmamoğlu'ndan 'İbrahim Özkan' yorumu
- Beş kişi zor ikna etti!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar