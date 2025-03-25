Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki görüşme sona erdi

Yayınlanma: 25.03.2025 - 23:51

Güncelleme: 26.03.2025 - 00:56

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirdikleri salona geçti.

Görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, dışişleri kaynakları AA'ya yaptıkları açıklamada, 'savunma sanayi alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi irade açıkça ortaya kondu' ifadelerine yer verdi. Bu durum akıllara, 'CAATSA yaptırımları kalkıyor mu' sorusunu getirirken, ABD tarafının yanıtı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Kaynaklar ayrıca, 'Bakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşı Rubio'ya Gazze’de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini ve bu hususun bölgesel barış için önemini vurguladığını' kaydetti.

AA'ya göre Fidan ve Rubio, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladı. Görüşmede Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılık ifade edildi.

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