Arap basını İmamoğlu'nun tutuklanmasını nasıl gördü?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması yalnızca Batı dünyasında değil, Arap basınında da büyük yer tuttu. Pek çok basın kuruluşu bu durumu, Türkiye’de demokrasinin geleceği açısından 'kritik bir dönüm noktası' olarak değerlendirdi. Arap dünyasında önde gelen basın kuruluşlarının manşetlerini Cumhuriyet okurları için derledik.
AL QUDS (FİLİSTİN)
İstanbul'da tarihi protestolar: "Teslim olmayacağım" diyen İmamoğlu cezaevinde
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden alınmasına ve cezaevine gönderilmesine rağmen "teslim olmayacağını" açıkladı. Türkiye’nin son on yılı aşkın süredir görmediği büyüklükte sokak gösterileri devam ederken, İmamoğlu'nun kararlı mesajı dikkat çekti.
Eşi Dilek İmamoğlu da İBB binası önünde üst üste beşinci gece toplanan on binlerce göstericiye hitap etti. İmamoğlu, "Onunla birlikte hepimiz haksızlığa uğradık. Ekrem sizi yenecek... Kaybedeceksiniz" dedi.
EL CEZİRE (KATAR)
İstanbul Belediyesi yeni başkan vekili seçimine hazırlanıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, Pazar akşamı binlerce CHP destekçisi İBB binası önünde toplandı. Protestocular, görevden alınan İmamoğlu'na destek verirken, hükümeti sert şekilde eleştirdi.
İstanbul Valiliği ise İBB Meclisi’ni, İmamoğlu’nun yerine belediyeyi vekâleten yönetecek ismi belirlemek üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.
İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, beşinci gece üst üste belediye binası önünde toplanan on binlerce kişiye seslenerek, “Bu zulmün hesabı sorulacak” dedi.
Ülke genelinde birçok ilde de benzer protestolar düzenlendi. Gösteriler sırasında bazı bölgelerde çevik kuvvet ekipleriyle protestocular arasında arbede yaşandı.
ŞARKÜL AVSAT (SUUDİ ARABİSTAN)
CHP, hapse atılan Ekrem İmamoğlu’nu 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi için resmen aday gösterdi
Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), görevden alınan ve Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için resmen aday gösterdi. CHP sözcüsü, kararı Pazartesi günü Fransız haber ajansı AFP’ye doğruladı.
CHP, Pazar günü yalnızca İmamoğlu’nun katıldığı sembolik bir ön seçim gerçekleştirdi. Parti, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibi olduğunu belirtti.
Aynı gün bir Türk mahkemesi, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İmamoğlu’nun yargılanana dek tutuklu kalmasına karar verdi. Bu adım, ülkede son on yılın en büyük hükümet karşıtı protestolarını tetikleyebilecek yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.
SKY NEWS ARABIA (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ)
Türkiye sokaklarında İmamoğlu protestoları büyüyor
İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte Türkiye genelinde geniş çaplı protesto gösterileri patlak verdi. Gözaltılara ve yargı sürecine tepki olarak halk sokaklara döküldü.
Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, artan protestoların gölgesinde çok sayıda gazeteci evlerinden gözaltına alındı.
Pazar günü bir mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında resmen tutuklama kararı vererek, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanana kadar cezaevinde kalmasına hükmetmişti.
TGS, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gazetecileri susturarak gerçeği gizleyemezsiniz” ifadelerini kullandı ve gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Yetkililer ise gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
AN-NAHAR (LÜBNAN)
İstanbul Belediye Başkanı’nın tutuklanması ve görevden alınması, Erdoğan muhaliflerini harekete geçirdi
Türkiye siyasetinde tarihi bir dönemeç yaşanırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterdi. Parti, bu kararı, Türk halkının demokrasiye yönelik tehditlere karşı gösterdiği "benzersiz halk desteği"nin bir yansıması olarak tanımladı. Aynı gün, Türk yargısı, İmamoğlu hakkında açılan iki davadan birinde tutuklama kararı verdi.
CHP'nin İmamoğlu’nun tek aday olduğu sembolik ön seçim kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargı üzerindeki mutlak etkisini kullanarak siyasi rakibini hedef aldığı yönündeki algıya tepki olarak, muhalefetin kararlı bir karşı hamlesi olarak değerlendiriliyor.
AL GHAD (ÜRDÜN)
İmamoğlu: "Teslim Olmayacağım..."
Türkiye’de geniş çaplı protestolar sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen tutuklama kararına karşı ilk açıklamasında, "teslim olmayacağını" belirtti. Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla yargılanmak üzere tutuklanan İmamoğlu, destekçilerine umutsuzluğa kapılmamaları çağrısı yaptı. Türkiye genelinde ise on yılı aşkın süredir görülmeyen büyüklükte protestolar devam ediyor.
EL MEYADİN (LÜBNAN, HİZBULLAH'A YAKIN)
İmamoğlu görevden alındı, İBB Meclisi Vekil Başkan seçecek
Türkiye İçişleri Bakanlığı, hakkında verilen hapis kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu. Aynı kapsamda, İstanbul’daki iki ilçe belediye başkanı daha görevden alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ise Çarşamba günü vekil başkan seçmek üzere toplanacağı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan mahkeme kararı doğrultusunda geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında, "kişisel verilerin yasa dışı kaydı, rüşvet almak, kamu kurum ihalelerinde usulsüzlük ve suç örgütü kurmak" yer alıyor.
NİDA EL VATAN (LÜBNAN)
İmamoğlu’nun tutuklanması sokakları alevlendirdi, onu cumhurbaşkanlığına daha çok yaklaştırdı
Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye genelinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı geniş çaplı protestolar düzenleniyor. Bu gerilimi tırmandıran yeni bir adım ise dün yargıdan geldi: Mahkeme, İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmak üzere tutuklu kalmasına karar verdi.
"Bu, Türkiye’ye ihanettir..."
İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları “akıl dışı ve temelsiz iftiralar” olarak nitelendirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu darbeye ve demokrasimize sürülen kara lekeye birlikte karşı duracağız. Dik duruyorum, boyun eğmeyeceğim” dedi.
Ayrıca, ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Tutuklanma sürecini “tam anlamıyla yargısız infaz” olarak tanımlayan İmamoğlu, yaşananları “Türkiye’ye ihanet” olarak değerlendirdi. Erdoğan’a gönderme yaparak, “Korku kaderini değiştirmez! Bir şekilde kaybedeceksin” ifadelerini kullandı.
Sokağa dökülen binlerce kişi, protesto yasağına rağmen meydanları doldurdu. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler devam etti. Polis, dün İstanbul'daki eylemlerde biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.
EL AHRAM (MISIR)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından geniş çaplı protesto
Kahire merkezli televizyon kanalı Cairo News, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen geniş çaplı protestolara ait görüntüleri yayınladı.
İstanbul’un farklı noktalarında bir araya gelen vatandaşlar, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. Göstericilerden bir grup da Şişli Belediyesi binası önünde toplandı.
Protestolar, Türkiye genelinde İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı yükselen tepkilerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.
AL ALAM (İRAN)
Türkiye’de protestolar eşi görülmemiş seviyeye ulaştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler, Türkiye’de daha önce benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Tutuklama kararına rağmen boyun eğmeyeceğini vurgulayan İmamoğlu'na destek gösterileri sürerken, Fransa ve Almanya da kararı sert şekilde kınadı.
İstanbul adeta kaynayan bir kazana dönüştü. Valilik tarafından ilan edilen toplu gösteri yasağına rağmen ülke genelinde eylemler artarak devam ediyor. İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, protesto dalgasını alevlendirdi.
Avukatları tutuklama kararına itiraz edeceklerini duyururken, İmamoğlu X (eski Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada: “Bu kara lekeyi demokrasimizin üzerinden el ele kaldıracağız. Teslim olmayacağım, her şey güzel olacak,” ifadelerini kullandı ve destekçilerine umutlarını yitirmemeleri çağrısında bulundu.
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