Arap basını İmamoğlu'nun tutuklanmasını nasıl gördü?

NİDA EL VATAN (LÜBNAN)

İmamoğlu’nun tutuklanması sokakları alevlendirdi, onu cumhurbaşkanlığına daha çok yaklaştırdı

Geçtiğimiz haftadan bu yana Türkiye genelinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakibi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı geniş çaplı protestolar düzenleniyor. Bu gerilimi tırmandıran yeni bir adım ise dün yargıdan geldi: Mahkeme, İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmak üzere tutuklu kalmasına karar verdi.

"Bu, Türkiye’ye ihanettir..."

İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları “akıl dışı ve temelsiz iftiralar” olarak nitelendirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu darbeye ve demokrasimize sürülen kara lekeye birlikte karşı duracağız. Dik duruyorum, boyun eğmeyeceğim” dedi.

Ayrıca, ülke genelinde kitlesel gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu. Tutuklanma sürecini “tam anlamıyla yargısız infaz” olarak tanımlayan İmamoğlu, yaşananları “Türkiye’ye ihanet” olarak değerlendirdi. Erdoğan’a gönderme yaparak, “Korku kaderini değiştirmez! Bir şekilde kaybedeceksin” ifadelerini kullandı.

Sokağa dökülen binlerce kişi, protesto yasağına rağmen meydanları doldurdu. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler devam etti. Polis, dün İstanbul'daki eylemlerde biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.