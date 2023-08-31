Rusya ambargosuna Nvidia'da katıldı: Bulut sistemini kapatıyor!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:19

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:19

Nvidia, popüler bulut oyun hizmeti GeForce Now'ı Rusya'da kapatma kararını resmi olarak doğruladı. Bu adım, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik Şubat 2023'teki işgaline ve devam eden savaşa yanıt olarak atıldı.

Nvidia bulut üzerinden oyun oynatma hizmeti sunan GeForce Now sistemini dünyanın birçok ülkesinde kullanıma sunmuştu.

Ancak son zamanlarda Nvidia, Rusya'daki GeForce Now hizmetini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Bu karar, resmi olarak Overclockers adlı Rus blogunda duyuruldu. Nvidia, bulut oyun hizmetinin Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırma nedenini "mevcut koşullar" olarak açıkladı. Bu koşullar, Rusya'nın Ukrayna'daki olaylarla ilgili faaliyetleri ve ilişkilerin tırmanmasıyla ilgili.

GeForce Now hizmetine Nvidia aldığı karar ile birlikte 1 Eylül'den itibaren artık yeni kullanıcı kaydı kabul etmeyecek. 1 Ekim itibarıyla da Rusya'daki sunucularını tamamen kapatacak. Firmanın açıkladığı bilgilere göre bu tarihten sonraki abonelik süreleri için ise para iadesi yapılacak.