Rusya ambargosuna Nvidia'da katıldı: Bulut sistemini kapatıyor!
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından dolayı birçok şirket Rusya'dan çekilme kararı almıştı. Şimdi ise bu şirketlerin arasında dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan Nvidia'da katıldı. Nvidia, Rusya'da hizmet verdiği GeForce Now hizmetini sonlandıracağını açıkladı.
Nvidia, popüler bulut oyun hizmeti GeForce Now'ı Rusya'da kapatma kararını resmi olarak doğruladı. Bu adım, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik Şubat 2023'teki işgaline ve devam eden savaşa yanıt olarak atıldı.
Nvidia bulut üzerinden oyun oynatma hizmeti sunan GeForce Now sistemini dünyanın birçok ülkesinde kullanıma sunmuştu.
Ancak son zamanlarda Nvidia, Rusya'daki GeForce Now hizmetini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Bu karar, resmi olarak Overclockers adlı Rus blogunda duyuruldu. Nvidia, bulut oyun hizmetinin Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırma nedenini "mevcut koşullar" olarak açıkladı. Bu koşullar, Rusya'nın Ukrayna'daki olaylarla ilgili faaliyetleri ve ilişkilerin tırmanmasıyla ilgili.
GeForce Now hizmetine Nvidia aldığı karar ile birlikte 1 Eylül'den itibaren artık yeni kullanıcı kaydı kabul etmeyecek. 1 Ekim itibarıyla da Rusya'daki sunucularını tamamen kapatacak. Firmanın açıkladığı bilgilere göre bu tarihten sonraki abonelik süreleri için ise para iadesi yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- Anlaşılamayan açıklamanın ardından yeni açıklama
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- Akşener'in o sözlerine ilk kez yanıt verdi
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Berzeg'in evine dönen köpeğiyle ilgili yeni ayrıntı