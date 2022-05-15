Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşları ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı meslektaşı Pekka Haavisto ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi

AA
15 Mayıs 2022 Pazar, 00:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşları ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Pekka Haavisto ile Berlin'de üçlü bir zirve gerçekleştirdi

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin’de görüştük" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca Twiter'dan, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’la görüştük." paylaşımında bulundu.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu finlandiya isveç NATO

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler