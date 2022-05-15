Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşları ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi

15 Mayıs 2022 Pazar, 00:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Pekka Haavisto ile Berlin'de üçlü bir zirve gerçekleştirdi

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin’de görüştük" dedi.



Çavuşoğlu ayrıca Twiter'dan, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’la görüştük." paylaşımında bulundu.