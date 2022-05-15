Erdoğan itiraz etti, 'İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini veto ederiz'

15 Mayıs 2022 Pazar, 13:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılacağı açıklamasına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan'ın yaptığı açıklama, dünyanın gündemine oturdu.

Erdoğan, cami çıkışında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında yöneltilen sorulara cevap olarak gazetecilere, “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, "Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz” diyerek İsveç’in NATO üyeliğine dair, “veto" sinyali vermişti.

Erdoğan, itirazına gerekçe olarak, İskandinav ülkelerinin “terör örgütleri için bir nevi misafirhane” olduğunu söylemiş ve İsveç ile Finlandiya’nın terör örgütü PKK’ya desteğini göstermişti.

NATO ÜYESİ ÜLKELER, 'ERDOĞAN'IN DÜŞÜNCESİ DEĞİŞECEKTİR'

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Türkiye bazen zor bir ülke olabiliyor. Türkiye’nin pes edeceğinden kendimden emin olduğum kadar eminim" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya dahil edilmesinde gecikme olmaması gerektiğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, [Nato] birlik yakalama şansının ikili anlaşmazlıklardan daha önemli olduğunu belirtti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Finlandiya ve İsveç'in Nato üyelikleri hakkında "Görüşmeler iyi gidiyor, bugün dayanışma göstermek ve tek sesle konuşmak adına iyi bir sonuç alacağımızı umuyoruz” dedi.