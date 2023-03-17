Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gidiyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 13:16

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 13:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin daveti üzerine yarın Kahire'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı olacak.

SAMİH ŞUKRİ TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Mısır, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye insani yardımda bulundu.

Samih Şukri de 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret ederek, Çavuşoğlu ile görüştü.