Mısır'da tartışma yaratan tavsiye: 'Pahalılıktan şikayetçiyseniz...'

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:34

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:34

Gıda enflasyonunun tırmanışını sürdürdüğü Mısır'da halk da hayat pahalılığıyla mücadelesini devam ettiriyor.

Hükümet, perşembe günü şubatın enflasyon rakamlarını açıkladı. Bir önceki ay yüzde 26,5 olarak açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 32,9'u bulduğu görüldü. Bu süreçte fiyatı en fazla fırlayan kalemler hububat, et, tavuk, balık ve meyve oldu. Gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 61,5 arttığı bildirildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Gazeteci Tamer Amin, bu ortamda söylediği sözlerle tepkilerin hedefi oldu. Sunduğu TV programında bir Pakistan yurttaşının Mısır'ın Dekahliye bölgesinde at eti sattığı gerekçesiyle tutuklanmasını ele alan Amin, şu ifadeleri kullandı:

"At ve eşek eti, dünyanın pek çok ülkesinde satılıp yeniyor ki bunlar arasında gelişmiş olanlar da var. Paris'te at eti çok pahalı bir yemek. Sağlıklı ve güvenli olduğunu söylüyorlar. İslam hukuku ve dininde at ve eşek etinin tüketiminin yasaklandığına dair herhangi bir şey olduğuna inanmıyorum. Müslümanlar için tek yasak, domuza dair"

Tamer Amin'in at ve eşek etini yasallaştırma önerisine Ulusal Beslenme Enstitüsü'nden Mecdi Nezih adlı bir görevlinin "Bilim, at ve eşek etinin yasaklanmasını söylemiyor. Bu mesele, konuyla ilgili toplumsal mutabakata bağlı" diye yaklaşması tepkileri büyüttü.

Programın yayımlandığı El Nahar TV, bu sözlerin yer aldığı kısımları sonradan kaldırsa da 8 Mart tarihli şovu kaydeden pek çok kişi, görüntüleri sosyal medyada tartışmaya açtı.

Yaygın tepkilerden biri "Önce Tamer Amin'in kendisi at ve eşek eti yesin de örnek olsun" şeklinde. Önerinin Mısır halkına hakaret olduğunu öne süren çok kişi bulunuyor.

Aralık'ta da Ulusal Beslenme Enstitüsü sosyal medyada yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Tavuk ayaklarının yenmesi önerilirken "Hem vücuda hem de bütçeye faydalı" ifadesi kullanılmıştı.