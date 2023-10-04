Dışişleri bakanının pasaportunu unuttuğu iddiası

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:32

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:33

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström’ün pasaportunu unuttuğu için Ukrayna’ya gidişine izin verilmediği iddia edildi.

Avusturya’da yayınlanan Die Presse gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere yola çıkan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, pasaportunu unuttuğu için Polonya’dan Ukrayna’ya geçişine izin verilmedi.

Pasaportu olmadığı gerekçesiyle Polonya-Ukrayna sınırında durdurulan Billström’ün yabancı mevkidaşlarıyla birlikte Kiev’e giden trene binemediği öne sürüldü.

“LOJİSTİK ENGEL VARDI”

Billström’ün Basın Sözcüsü Anna Erhardt, İsveç gazetesi Dagens Nyheter’e yaptığı açıklamada, Billström’ün Kiev’deki toplantıya katılmama nedenine yönelik net bir yanıt vermedi. Erhardt, "Lojistik bir engel vardı. Bunun dışında bakanlık gezilerinin detayları hakkında yorum yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Billström’ün yerine İsveç’in Kiev Büyükelçisi Martin Aberg’in katıldığı öğrenildi.