Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 'Çekilme Yasası'ndaki değişikliği kınadı
Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesini ve Batı Şeria’daki bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesini öngören 2005 tarihli Çekilme Yasası"ndaki değişikliği kınadı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail parlamentosu Knesset'te onaylanan "çekilme yasası"na ilişkin tepki gösterildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ve Batı Şeria’da artan gerilimden büyük endişe duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesini ve Batı Şeria’daki bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesini öngören 2005 tarihli Çekilme Yasası’nda, Homesh, Ganim, Kadim, Sa-Nur yerleşimlerinin tahliyesi maddelerinin iptalini öngören yasa değişikliğinin kabul edilmesini kınıyoruz. Bazı İsrailli kabine üyelerinin Filistin devleti ve halkına ilişkin ileri sürdüğü, siyasi, tarihi veya güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan mesnetsiz, sorumsuz ve tahrikkar iddiaları da reddediyoruz. Tarafları, 19 Mart’ta Şarm El Şeyh’te üzerinde mutabık kalınan, başta Kudüs ve kutsal mekanların tarihi statüsüne saygı gösterilmesi olmak üzere, tüm hususları derhal uygulamaya ve Hamursuz Bayramıyla aynı döneme denk gelen ramazan ayının huzur içinde geçmesini teminen itidal ve sağduyuya davet ediyoruz" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Ümit Özat'tan Muharrem İnce'ye sert tepki
- Son ankette dikkat çeken fark: İlk turda bitiyor mu?
- AKP’de aday rahatsızlığı
- MHP'li ismi kızdıran soru
- Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak
- Emek ve Özgürlük 'aday' kararını açıkladı
- Mesut Yılmaz’ın oğlu İYİ Parti’den aday adayı oldu
- AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel
- Yeniden Refah Partisi neden ittifak yapmadı?