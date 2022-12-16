Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek'e tebrik
Dışişleri Bakanlığı'ndan, AB adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek'e tebrik mesajı yayımlandı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nde Bosna-Hersek'e "AB Adaylık Statüsü"nün verilmesi dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nde Bosna-Hersek'e AB adaylık statüsünün verilmesinden dolayı Bosna-Hersek'i tebrik ediyoruz. Türkiye, parçası olduğumuz Balkanlar'da huzur ve refahın sürdürülmesine yönelik olarak ikili ve uluslararası düzlemde pek çok adım atmakta, bu yöndeki tüm çabaları da desteklemektedir. Bu çerçevede, Balkan ülkelerinin AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine başından beri destek vermiştir. Bu itibarla, AB'nin söz konusu kararını memnuniyetle karşılıyor, bu kararın Bosna-Hersek'in ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağını düşünüyoruz. Kararda belirtilen şartların Bosna-Hersek tarafından en kısa sürede yerine getirileceğine inanıyor ve AB'nin yapıcı bir şekilde süreci desteklemesini bekliyoruz. Bu vesileyle, ülkemizin de aralarında bulunduğu AB aday ülkelerinin müzakere süreçlerinin dar görüşlü ulusal saiklerle siyasileştirilmeden, adil ve kararlı şekilde yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz" denildi.
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