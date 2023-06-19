Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik planlarını "İsrail'in yeni yasa dışı yerleşim yeri planlarını kınıyoruz" sözleriyle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarınca Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde, 4 bin 500 birimlik yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planları kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılılı açıklamada, "İsrail makamlarının yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde 4 bin 500 birimlik yeni yasa dışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planları kınıyoruz. İsrail hükümetinin attığı, kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik Birleşmiş Milletler parametrelerine tamamen aykırı bu adımlar kabul edilemez" denildi.
Türkiye'nin; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasına yönelik, iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
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