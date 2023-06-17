Dışişleri Bakanlığı'ndan Uganda'ya taziye mesajı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 13:16

Güncelleme: 17.06.2023 - 13:16

Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Mpondwe şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Uganda’nın Mpondwe şehrinde yaşanan ve bir okulu hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda birçok öğrencinin hayatını kaybetmesinden ötürü büyük üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin tüm tür ve tezahürlerine karşı kararlı şekilde mücadele eden ülkemiz bu zor gününde Uganda Hükümetiyle ve halkıyla dayanışma içindedir” ifadelerine yer verildi.

Uganda'nın batısındaki bir okulun, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu söylenen Müttefik Demokratik Güçlere (ADF) bağlı silahlı isyancılar tarafından saldırıya uğraması sonucu 38'i öğrenci 41 kişi hayatını kaybetti.

Uganda Polis Gücü Sözcüsü Fred Enanga, Uganda Polisi ve Uganda Halk Savunma Gücü'nün şüphelilerin "takibinde" olduğunu söyledi.