Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki: 'Hesap verecekler'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 21:12
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki: 'Hesap verecekler'
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımının "ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir görsel paylaşmıştı.


dışişleri haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

İsrailli aşırı sağcı bakanın arabası takla attı

İsrailli aşırı sağcı bakanın arabası takla attı
Erdoğan'dan 'İsrail ile ticaret' açıklaması: 'Artık kestik, kesiyoruz...'

Erdoğan'dan 'İsrail ile ticaret' açıklaması: 'Artık kestik, kesiyoruz...'
ABD'li Senatörden İsrail'e yanıt: ABD halkının zekasıyla alay etmeyin

ABD'li Senatörden İsrail'e yanıt: ABD halkının zekasıyla alay etmeyin
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt
Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?

Bora Cengiz İnci Taneleri dizisinin kadrosunda! Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında, nereli?
6 yıl sonra gelen 'adalet': Çorlu tren katliamı davasında karar!

6 yıl sonra gelen 'adalet': Çorlu tren katliamı davasında karar!
Zeytinburnu’nda pitbull cinsi köpek, yavrularını emziren kediyi öldürdü!

Zeytinburnu’nda pitbull cinsi köpek, yavrularını emziren kediyi öldürdü!
Arkeologlardan tarihi keşif: Platon'un mezarı bulundu!

Arkeologlardan tarihi keşif: Platon'un mezarı bulundu!
Fatih Erbakan neden meclise davet edilmedi? AKP’den ilk açıklama

Fatih Erbakan neden meclise davet edilmedi? AKP’den ilk açıklama
Mahir Polat İBB'deki görevine geri döndü: 'Asla yalnız yürümeyeceksin'

Mahir Polat İBB'deki görevine geri döndü: 'Asla yalnız yürümeyeceksin'
Hülya Avşar mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı