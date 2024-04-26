Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakan'ın paylaşımına sert tepki: 'Hesap verecekler'
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef alınması, İsrail hükümetinin ruh halinin göstergesidir" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımının "ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama" olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:
"Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."
İsrail Dışişleri Bakanının bir Sosyal Medya Platformunda Yaptığı Paylaşım Hk. https://t.co/nNNX4u5s4b pic.twitter.com/eBhOCUDSeR— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 26, 2024
NE OLMUŞTU?
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir görsel paylaşmıştı.
Erdoğan Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal ediyor ve bugün Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Konferansı'nda İsrail'e yönelik saldırılarını ve karalamalarını sürdürdü. Müslüman Kardeşler'in adamı @RTErdogan, İsrail'i çökertmeyi, Kudüs'ü fethetmeyi ve Müslüman… pic.twitter.com/fhNkNz3R8X— ????? ?”? Israel Katz (@Israel_katz) April 26, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- Milletvekili sayısı artacak
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- Kadınları 'çarşaf'a çağırdılar
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
- Kapısı açık seyreden otobüsten böyle düştü!
- Metin Külünk'ten, Şimşek'e 'fotoğraflı' uyarı
- 'Dükkânı kapat gel diyor'
- Nihal Candan için yeni karar
- Perinçek’in danışmanı Adanur tutuklandı