Dışişleri Bakanlığı'ndan Refah açıklaması: 'Gazze halkını sürme planının parçası'

Türkiye, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından "çok büyük" endişe duyduğunu açıkladı.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:22
Dışişleri Bakanlığı'ndan Refah açıklaması: 'Gazze halkını sürme planının parçası'
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Türkiye, İsrail’in, Gazze Şeridi'nde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyduğunu bildirdi. 

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "İsrail'in, Gazze Şeridi'ne bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, bu harekatın, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendirildiği belirtildi. 

Açıklamada, devam eden saldırıların Gazze’deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacağına ve bölgede kalıcı ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar vereceğine dikkat çekilerek "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi. 

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti. Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu. 

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.


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